Leger maakt weg vrij voor vrijlating Bolt

Het marxistische Nationaal Bevrijdingsleger ofwel ELN houdt sinds vorige week vrijdag presentator Bolt van het programma Spoorloos en zijn cameraman gevangen. De Nederlandse ambassade probeert via stille diplomatie het tweetal vrij te krijgen, onder meer door naar buiten toe niet eens van een ‘ontvoering’ te willen spreken.

Dinsdag al liet de ELN weten dat de aanwezigheid van regeringstroepen in de jungle de vrijlating van de Nederlanders zou vertragen. Ook intermediair Richard Claro van de humanitaire commissie in het stadje Tibu noemde de legeracties als een complicerende factor.

’Guerrilla in de regio’

,,De staat dat is de guerrilla in de regio’’, zegt Wilfredo Cañizares van de mensenrechtenorganisatie Fundación Progresor in Cucuta. ,,Het leger heeft alleen enkele kampen, maar daarbuiten is in feite de ELN de baas.’’

De marxistische rebellengroep heerst al enkele decennia over het gebied tegen de Venezolaanse grens.