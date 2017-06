Vermiste Tim (15) uit Tilburg weer terecht

Waar Tim was en hoe hij weer terugkeerde, wil de politie om privacyredenen niet zeggen. Wel bedankt de Tilburgse politie iedereen voor het uitkijken naar Tim.

Spoorloos

De Tilburgse tiener verdween maandagmorgen spoorloos, schreef zijn wanhopige moeder Danielle op Facebook. Hij werd voor het laatst gezien op het station van Tilburg. Op camerabeelden is te zien hoe Tim op het station van Tilburg loopt. Het is niet bekend of hij daar ook op de trein stapte.

Tim kan vanuit Tilburg richting Breda, Eindhoven of Den Bosch zijn gereisd, maar ook richting Antwerpen of Brussel. Het opsporingsbericht werd ook verspreid in België en Frankrijk.

LEES OOK: Tim (15) mogelijk met een meisje gezien

De moeder van Tim schreef een emotionele oproep op Facebook bij een foto van haar tienerzoon: „Wie weet waar Tim Jongbloets is? We zijn ongerust!” Het bericht werd tienduizenden keren gedeeld.