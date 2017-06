’Meer inzicht nodig in zorg suïcidale jeugd’

Volgens hem is het onduidelijk hoe lang de wachtlijsten zijn voor dergelijke kinderen in zware psychische nood die acute zorg nodig hebben. Ook bestaat er geen helder beeld over bijvoorbeeld het aantal bedden dat beschikbaar is voor een specialistische behandeling. „Weten de gemeenten, weten de verantwoordelijke wethouders dat wel?”, vroeg de bewindsman zich af. Volgens hem moeten zorgaanbieders en gemeenten elkaar beter informeren.

Van Rijn noemde het een teken aan de wand dat het hem was gelukt voor het suïcidale meisje Emma een geschikte plek te vinden, nadat de moeder via media een noodkreet had geuit omdat ze voor het leven van haar dochter vreesde. Hij gaat gemeenten met vergelijkbare gevallen erop aanspreken, zo kondigde hij aan.

„Zulke kinderen kunnen niet wachten”, benadrukte CDA-Kamerlid René Peters. Volgens Nine Kooiman van de SP moet worden voorkomen dat suïcidale jongeren van het kastje naar de muur worden gestuurd.