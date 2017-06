premium

Reddingsmissie op weg naar tv-makers

13 min geleden Edwin Timmer

CUCUTA - In Colombia zijn er nieuwe aanwijzingen dat er schot zit in het vrijlatingsproces van de ontvoerde Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender. Volgens diverse bronnen in de stad Cucuta is er een missie van de katholieke kerk op weg om afgezanten van de linkse rebellengroepering ELN te ontmoeten.