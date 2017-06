Arts moet op de fiets

Om de geregeld stampvolle garage bij het ziekenhuis te ontlasten, vervalt per 1 juli het gereduceerde parkeertarief van 60 cent per dag voor alle medewerkers die in een brede straal om het ziekenhuis wonen. Zij moeten voortaan naar hun werk fietsen of de bus pakken. Wie toch met de auto komt, is doordeweeks per werkdag 16 euro kwijt.

LUMC-woordvoerster Sharon Rijkaart benadrukt dat de regeling voor het voltallige personeel geldt: „Eén van de leden van de Raad van Bestuur woont ook in het aangewezen gebied en komt dus altijd op de fiets.” Als pleister op de wonde breidt het ziekenhuis het fietsenplan voor medewerkers uit, komen er extra oplaadpunten voor e-bikes en wordt de stalling verbeterd.

De directie hoopt met de maatregelen dagelijks 750 extra parkeerplekken te creëren voor patiënten. „Metingen wijzen uit dat de garage op 30 procent van de werkdagen vol staat. Op die momenten zijn bijna zeven van de tien gestalde auto’s van personeel”, zo staat in een brief aan de werknemers. In de weekenden en bij avond- en nachtdiensten, als er minder bezoekers zijn, blijft het reductietarief voor personeel wel van kracht.

Gemor

Het gemor over de maatregel is binnen het LUMC niet van de lucht. Vooral mensen die nu nog op weg naar hun werk hun kinderen bij school of opvang uit de auto zetten, voorzien fiks tijdverlies als ze eerst naar huis terug moeten om de fiets of bus te pakken. Op de bakfietsen, die als alternatief kunnen dienen voor het ’peutervervoer’, is de toch al krappe fietsenstalling niet berekend. De directie denkt dat hiervoor de aangepaste scooterstalling een goed alternatief is.

Ook is er kritiek op het door het ziekenhuis aangewezen gebied, dat zich noordwaarts uitstrekt tot het op zestien kilometer afstand gelegen Buitenkaag. Dit terwijl bewoners van het op een steenworp afstand gelegen Voorschoten wél met de auto mogen blijven komen. Het LUMC meldt het personeel vandaag dat het gebied wordt aangepast. Waar eerst op postcode werd geselecteerd, is nu een cirkel van vijf kilometer rond het ziekenhuis getrokken. Wie daarbinnen woont, moet een alternatief voor de auto zoeken.