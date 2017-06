Uitspraak in zaak vedronken Salam (9)

Twee leerkrachten en twee andere badmeesters zouden zeer nalatig, onoplettend en onvoorzichtig zijn geweest.

Op 21 september ging het gruwelijk mis. Het schoolzwemmen in zwembad ’t Gastland in Rhenen is al afgelopen als een badgast groot alarm slaat. Ze ziet Salam roerloos onder water liggen. Het Syrische meisje heeft net haar derde zwemles gehad. De jonge drenkeling wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar reanimatie mag niet meer baten. Het meisje overlijdt.

Uit onderzoek van justitie zal later blijken dat mede doordat Salam nauwelijks Nederlandse spreekt en amper kon zwemmen, de toezichthoudende leerkrachten en badmeesters nauwelijks hebben gecontroleerd of het meisje wel kon zwemmen en de lesinstructies begreep. Bovendien verwijt het OM hen onvoldoende toezicht te hebben gehouden.