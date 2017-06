Zo heet was het nooit

Dat meldt Weerplaza. Ook gisteren werd er een datumrecord verbroken. In Zeeuws-Vlaanderen werd het 33 graden, een waarde die we nog nooit op 21 juni hebben gemeten.

Records

De warmste junidag ooit vond plaats op 27 juni 1947. Het werd toen in Maastricht maar liefst 37,2 graden. Temperaturen van 35 graden zijn verre van normaal in het Nederlandse klimaat. Tussen 1901 en 1950 steeg het kwik slechts zeven keer naar deze hoogte. Van 1951 tot 2000 lukte het 17 keer, waaronder op vier dagen in 1976.

„De 35 graden lijken we steeds makkelijker te halen. In het begin van de vorige eeuw was het echt een zeldzaamheid, voorbehouden aan de allerheetste zomerdagen in enkele jaren tijd. Sinds 2009 beleven we zo’n hete dag jaarlijks. Alleen in 2011 werd het geen 35 graden, maar met 34,5 graden scheelde het niet veel. De hete dagen zijn een gevolg van ons veranderende klimaat”, zegt meteoroloog Michiel Severin.

Foto: Buienradar

Onweer

In de middaguren moeten we rekening houden met een mogelijke onweersbui in Limburg of de Achterhoek, maar echt noodweer hoeven we niet te verwachten, aldus de meteorologen in Hilversum.

Boven Duitsland ontstaat wel noodweer. Zware buien met onweer, hagel en windstoten trekken dan via het Roergebied en het Sauerland naar het oosten.

Nederland krijgt in de namiddag en avond wel met enkele buien te maken, mogelijk ook met onweer en windstoten tot 75 km/uur. Voordat de buien de westkust bereiken, wordt het op de stranden nog 25 tot 27 graden.

Morgen en in het weekend

Morgen wordt het wisselend bewolkt bij een temperatuur van 20 graden aan zee tot 27 of 28 graden in het zuidoosten. Zaterdag is het overal rond de 20 graden en zijn er wolkenvelden met plaatselijk regen. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer; 20 tot 25 graden.

