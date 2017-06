’Het was een warm weerzien’

Het koninklijk paar heeft een strakke planning tijdens het staatsbezoek, maar paus Fransiscus kan er ook wat van. Om precies één minuut voor tien begint de begroeting van Willem-Alexander en koningin Máxima. Maar de audiëntie duurt langer dan gepland. Zijne heiligheid neemt de tijd voor de majesteit.

Via een houten lift van het Apostolisch paleis gaat het paar omhoog, de gangen door, met bisschop Gänswein voor hen uit. Dan staan ze oog in oog met de paus. Máxima breekt het ijs. Gekleed in stemmig zwart, maakt ze een kniebuiging. Ze begroet de paus in zijn en haar moedertaal, het Spaans: Hoe gaat het met u? Nu is deze paus sowieso al de minst protocollaire in lijn, maar het treffen dat volgt, lijkt meer op dat van oude bekenden dan een ceremonie in een staatsbezoek.

Oude bekenden

Dat zijn het koninklijk paar en paus Fransiscus in zekere zin ook: bekenden. Máxima is als Argentijnse een landgenoot van Fransiscus. Met Willem-Alexander was ze bij zijn inauguratie. Later bezocht het tweetal de paus nog eens, nu met hun dochters.

Als Willem-Alexander, Máxima en de paus in een zaal verderop gaan zitten voor hun onderhoud onder zes ogen, praat het drietal ontspannen door in het Spaans, amper acht slaand op de fotografen die snel nog even een kiekje nemen. Dan gaan de deuren dicht. Wat er besproken wordt, blijft geheim.

Tulpen

Dan, na meer dan 35 minuten, stelt de koning de paus voor aan zijn gevolg. Hij troont hem mee naar een reusachtige bos tulpen, in de pauselijke kleuren geel en wit. Ze zijn niet alleen goed met Pasen, zegt Willem-Alexander. Als ze worden geplant, blijven de bloemen voor altijd terugkeren, en het zal een eer zijn voor het Nederlandse volk dat ze in het Vaticaan mogen staan.

De paus heeft eveneens een cadeau voor het koninklijk paar: zijn boek Amoris Laetitia, zijn visie op de wereld, het klimaat en het gezin. Ook geeft hij een medaillon van Sint Maarten, als populairste heilige het symbool voor bescherming van de armen.

Staatsbezoek

Het is het eerste staatsbezoek dat Nederland aflegt aan deze paus. In 1985 was Beatrix nog het eerste staatshoofd dat de paus bezocht. Maar dat was toen onder de noemer ’officieel bezoek’.

Het bezoek betekent niet louter het aanhalen van persoonlijke vrienschapsbanden. De paus vertegenwoordigt 1,3 miljard geloofsaanhangers (17,8 procent van de wereldbevolking). Hij kan wereldwijd kwesties in beweging brengen die regeringsleiders soms liever laten liggen. Het Vaticaan is vertegenwoordigd in politieke wereldpodia als de OVSE en heeft flink wat politieke invloed bij conflicten, klimaat, armoede en migratie.

