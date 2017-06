Tippelkiller voor de rechter

Waarom hij daar verblijft is nog onbekend. Overigens zal de rechtszaak volgende week nog niet inhoudelijk worden behandeld, maar gaat het om een zogeheten proforma-zitting.

De Schiedammer wordt verdachte van de gruwelijke, geruchtmakende prostitutiemoorden in de Maasstad in de jaren tachtig en negentig. B. wordt door het coldcaseteam, dat al vijf jaar geleden de jacht op een mogelijke seriemoordenaar opende, verdacht van in ieder geval twee moorden, maar onderzoekt zijn betrokkenheid bij zeker nog drie zaken. Hij wordt in ieder geval vervolgd voor de gruwelmoorden op de in 1990 gedode Berendina Stijger (45) en de 22-jarige Francis Garcia-Hofland die in 1991 dood werd gevonden bij een talud bij de Westzeedijk.

B. kwam als verdachte in het vizier bij een dna-verwantschapsonderzoek. Volgens zijn advocaat was B. erg verbaasd over zijn arrestatie.

