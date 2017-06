Koning: Italianen zijn broeders

Deze week legt het koninklijk paar staatsbezoeken af aan Italië en het Vaticaan, waar donderdag een ontmoeting plaatsvond met de paus. „Een bijzonder moment in de Nederlandse geschiedenis.”

Tijdens de receptie met Nederlanders zei Willem-Alexander: „Wie had ooit gedacht dat Italië zo’n efficiënt land was: twee staatsbezoeken, één ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap. En dan ook nog in een sauna”, zo verwees hij naar de temperatuur.

Donderdagmiddag vliegt het koninklijk paar van Rome door naar Milaan. Daar krijgt vooral de handelsmissie aandacht.