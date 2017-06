Voorlopig uitstel huisdierenlijst

De dieren zouden samen met 152 andere zoogdieren op een zwarte lijst komen, maar een uitspraak van de rechter gooit nu roet in het eten.

’Clubs niet onafhankelijk’

Pijnpunt is dat allerlei clubs met grote belangen, zoals stichting AAP en de Dierenbescherming, betrokken waren bij de ’wetenschappelijke beoordeling’. Critici, die vinden dat sommige dieren prima in ons land gehouden kunnen worden, waren daar boos over en stapten naar de rechter. Die vindt dat deze clubs niet onafhankelijk zijn.

Voor staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken betekent dat een flinke domper. Want de dierenlijst die op 1 juli van kracht zou gaan, gaat het om dezelfde reden niet overleven bij de rechter. De bewindspersoon moet nu zijn huiswerk opnieuw doen. Hij laat nu internationale experts nogmaals kijken naar de lijst.