Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken de Nederlandse gemeenschap in Rome tijdens een staatsbezoek aan Italie.

Koningspaar heeft in Milaan oog voor handel

Gisteren, 23:41

MILAAN - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagavond de derde dag van hun staatsbezoek aan Italië afgesloten in het voormalige Koninklijk Paleis in Milaan. Daar woonde het koningspaar een diner bij dat door demissionair minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) werd aangeboden aan de meegereisde handelsmissie en de tegenhangers van die bedrijven en instellingen in Italië. Tom Dumoulin, de winnaar van de Ronde van Italië, maakte ook zijn opwachting.