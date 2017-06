Rutte ’heeft nog duizend vragen voor May’

Een oordeel wil Rutte verder niet vellen, omdat het aan hoofdonderhandelaar Barnier namens de EU is om verder met de Britten te onderhandelen over het vertrek uit de EU. Bondskanselier Merkel noemde „het een goede eerste stap. Maar er moet nog veel gebeuren.”

ZIE OOK: May stuurt geen EU-burgers weg

Gevoelig punt

De rechten van burgers vormen een gevoelig punt waarover al in het eerste deel van de onderhandelingen duidelijkheid moet komen. In het Vereningd Koningrijk wonen 3 miljoen EU-burgers, ruim 1 miljoen Britten wonen op het Europese vasteland.

Duidelijk is dat May EU-burgers die vijf jaar of langer in het VK wonen het recht op een verblijfstatus wil geven. Mensen die er korter wonen zullen met coulance worden behandeld.

Details volgen maandag

Om hun status te regelen, krijgen mensen waarschijnlijk twee jaar de tijd, ook degenen die nog arriveren voor het Britse vertrek, dat in principe eind maart 2019 een feit is. May belooft een ’gestroomlijnd’ digitaal registratiesysteem, waarmee iedereen op een makkelijke manier uit de voeten zou kunnen. Details over haar voorstel maakt May pas maandag bekend.

De Britse premier moest na afloop van haar presentatie tijdens het diner vertrekken. Daarna bespraken de overige 27 EU-landen haar voorstel. „We hebben tegen elkaar gezegd dat het een interessant voorstel was. Maar we onderhandelen via onze onderhandelaar Barnier. Dit is de verkeerde brievenbus”, aldus Rutte.