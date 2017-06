Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Man (70) omgekomen bij ongeluk Rumpt

49 min geleden

RUMPT - Bij een ongeluk op de N327 in Rumpt in Gelderland is donderdagavond rond 22.30 uur een 70-jarige automobilist uit Tiel omgekomen. De man botste frontaal met zijn auto op de provinciale weg tegen een boom. Het slachtoffer overleed ter plekke, aldus de politie.