Gevolgen NS-staking vallen mee

De vakbond is echter tevreden over de opkomst. Volgens de FNV hebben zich zo'n zestig mensen bij de actie aangesloten. ,,De NS heeft opnieuw maatregelen genomen en heeft een bijsturingstrucje weer van stal gehaald om de treinen wel te laten rijden. Maar het is ons doel ook niet om de reizigers te treffen. We willen duidelijk maken aan de NS dat ze aan onze eisen tegemoet moeten komen'', aldus FNV-bestuurder Henri Janssen.

Dinsdag gaat de bond de actie met de achterban evalueren. ,,Gaandeweg zullen we bekijken of we er een landelijke actie van moeten gaan maken.''

Maandag werd er ook gestaakt op Den Haag Centraal en Zwolle. Toen hadden de reizigers er ook niet veel last van.