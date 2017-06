Honderd dagen wachten op een kabinet

De zoektocht naar een nieuw kabinet duurt met het passeren van deze mijlpaal al bovengemiddeld lang en ligt zelfs op medaillekoers. Twee formaties uit de jaren zeventig zijn vooralsnog uit zicht, maar de derde plaats is binnen handbereik. De op-twee-na-langste formatie tot dusver duurde 127 dagen. Met honderd dagen achter de kiezen en nog geen letter op papier is die al gauw ingehaald.

Ook als het weer helemaal misgaat aan de onderhandelingstafel en de onderhandelaars er net als in 1977 nog meer dan eens zo lang over doen, dan nog lijkt een wereldrecord voorlopig ondenkbaar. Zelfs de langste formatie in Nederland staat nog in de schaduw van die van 2010 en 2011 in België. De zuiderburen deden er toen 541 dagen (anderhalf jaar) over om een regering te vormen.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan vrijdagmiddag voor het eerst samen langs bij informateur Herman Tjeenk Willink om te praten over de vorming van een nieuw kabinet. Vooral tussen D66 en ChristenUnie zijn nog wel wat meningsverschillen te overbruggen, maar die hete hangijzers snijden ze vrijdag nog niet aan. Het kwartet bespreekt vooral praktische zaken als de volgorde van de onderhandelingen en wie die gaat leiden.

De leiders van VVD, CDA en D66 zaten de afgelopen weken al talloze malen aan de onderhandelingstafel, maar krijgen nu voor het eerst gezelschap van CU-voorman Gert-Jan Segers. Zijn partij is de enige die het trio nog aan een meerderheidskabinet kan helpen. Doordrongen van dat besef liet D66 zijn bezwaren tegen onderhandelingen met de CU varen.

Als er vrijdag geen onverwachte ongelukken gebeuren, kunnen de echte onderhandelingen volgende week beginnen. De taak van Tjeenk Willink zit er dan in principe op. Het is echter niet uitgesloten dat de onderhandelaars hem vragen ook de onderhandelingen te leiden. VVD, CDA en D66 voelen daar volgens ingewijden wel voor.