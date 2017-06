Proef cameratoezicht spoorwegovergang

Voorkomen moet worden dat mensen oversteken bij rood, meldt het AD. Mensen die dat toch doen, kunnen een boete verwachten.

Vanaf september gaan er elke tien minuten intercity's rijden tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. ,,Met zo veel treinen zullen de slagbomen ook veel dicht zijn'', verklaart ProRail-baas Pier Eringa. ,,Wat wordt het gedrag van de weggebruiker als er zo veel treinen gaan?'' Weggebruikers nemen volgens de ProRail-baas geregeld grote risico's door snel nog even over te steken. ,,In dat kader gaan we flitsen op overwegen.''

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er wordt gewerkt aan cameratoezicht bij spoorwegovergangen.

Het negeren van rood licht of spoorbomen en tóch oversteken levert automobilisten en motorrijders een bekeuring van 230 euro op, brom- en snorfietsen kost dat 160 euro en fietsers 90.