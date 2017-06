Belgische marine op scherp

De Belgen zijn bij Sail aanwezig met de mijnenjager Narcis en het bevoorradingsschip Godetia. De schepen lagen al aan de kade toen gisteren de tallships Den Helder binnenvoeren. Meer buitenlandse marines nemen deel aan het nautische evenement, maar geen andere zeemacht heeft personeel bewapend.

De zuiderburen hebben tot zo’n verregaande maatregel besloten na de serie aanslagen in hun land. Dinsdag werd op het station van Brussel nog een aanslag voorkomen. „Zo gauw wij buiten onze thuishaven Zeebrugge aanleggen, dragen wij een wapen. Onlangs waren we in Hamburg en ook toen hadden we wapens op de man”, aldus commandant van de wacht Hast op de Godetia.

Bezoekers van Sail die een kijkje op de Narcis of de Godetia willen nemen, moeten langs een imposant welkomstcomité gekleed in kogelwerende vesten en indrukwekkende wapens. Dat heet eenieder gastvrij welkom. Aan boord is de sfeer ontspannen. Dat het dragen van de wapens afschrikwekkend kan zijn, snappen de marinemensen wel. Maar orders zijn orders, menen ze.

De Belgische oorlogsbodem maakt alles klaar voor de ontvangst van de gasten. Foto: Martin Mooij

Volgens een woordvoerster van de Koninklijke Marine mogen de Belgische collega’s hun persoonlijke wapens ook in een buitenlandse haven dragen. Met de beperking dat ze het alleen aan boord doen. Dan is er geen speciale toestemming voor nodig omdat een oorlogsbodem geldt als eigen grondgebied.

Hoogleraar internationaal strafrecht en advocaat Geert-Jan Knoops stelt dat het essentieel is dat de Belgen hun militairen goed brieven over wat ze wel of niet mogen doen in geval van een incident. Wanneer ze zouden schieten aan boord, dan toetst de Belgische rechter het vuurwapengebruik. Gebeurt dit vanaf de kade, dan komt de Nederlandse militaire rechtbank in beeld en kan de situatie complex worden omdat buitenlandse krijgsmachten hier niet zomaar wapens mogen gebruiken.

Om zulke problemen te voorkomen, bestaan er wel verdragen die het mogelijk maken berechting in eigen land te doen. België en Nederland hebben een hechte militaire samenwerking. Vooral wat betreft de zee- en luchtmacht.