Burgemeester dondert van bruggetje

1 uur geleden

ANLOO - De burgemeester van Emmen is vrijdagochtend tijdens de opening van een Drentse mountainbike-route, met zijn mountainbike van een bruggetje gedonderd. Een pijnlijk momentje voor burgemeester Eric van Oosterhout, die geheel in stijl, in zijn mountainbike outfit op de fiets zat.