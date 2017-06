Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Motoragent scheurt dwars door supermarkt

58 min geleden

Doesburg - Klanten van een supermarkt in Doesburg die net met hun kersverse aankopen naar de uitgang kuierden, kregen de schrik van hun leven. Het is de laatste plaats waar je verwacht middenin een achtervolgingsscène terecht te zullen komen. De verbazing is dan ook groot, wanneer een motoragent dwars door de super scheurt.