DJ Deetox door bliksem getroffen

Diana Zwerwer was gisteren rond vijf uur haar hond aan het uitlaten in Blaricum toen ze werd getroffen door de bliksem. Omstanders belden de hulpdiensten, die haar in stabiele toestand meenamen naar het ziekenhuis.

Deetox zou morgen optreden op het Defqon.1-festival, maar in plaats daarvan moet ze het hele weekend in het ziekenhuis blijven. ,,Ze heeft zoveel mogelijk rust nodig. Neem alsjeblieft geen persoonlijk contact met haar op. We hopen dat ze snel weer opknapt’’, schrijft haar management op haar Facebook-pagina.