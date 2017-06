In Waal verdronken jongen (13) komt uit Syrië

De Syrische jongen verdronk uitgerekend op de dag dat de rechtbank in Utrecht drie badmeesters schuldig bevond aan de dood van het negenjarige schoolmeisje Salam. Dit meisje uit Syrië verdronk in 2015 in het zwembad ’t Gastland in Rhenen na het schoolzwemmen.

Afgelopen week zijn in de Waal in totaal al drie mensen verdronken. Zondag verdween een zwemmer bij Oosterhout. Zijn lichaam werd bij Rossum uit de rivier gehaald. De politie vermoedt dat het een 51-jarige Pool is die na een zwempartij werd vermist, maar kan dat nog niet met zekerheid zeggen. Dinsdag werd een man uit Andelst in de Betuwe voor de ogen van zijn gezin door het water meegesleurd.

Verdrinkingsdood

Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2016 verdrinken jaarlijks in Nederland rond de tachtig inwoners. Van 1996 tot en met 2015 zijn volgens het CBS 1723 mensen verdronken. Ruim een kwart van hen was van buitenlandse afkomst. Twee derde van hen was van niet-westerse afkomst. Afgezet tegen de bevolking verdronken ruim twee keer zo veel mensen van niet-westerse herkomst als autochtonen, aldus het CBS.