’Procedure vrijlating Bolt in volle gang’

De Spoorloos-presentator en zijn cameraman zijn sinds vrijdag in handen van de marxistische rebellengroep ELN. Een humanitaire missie, bestaande uit de kerk, het Rode Kruis en de mensenrechtenorganisatie Defensoría Nacional, is op weg naar de plek voor de uitlevering van de Nederlanders.

Het kantoor van de Defensoría Nacional in Cucuta. Foto: De Telegraaf

Bronnen rond de humanitaire missie stellen dat het binnen 24 uur voor elkaar kan zijn. De enige obstakels zijn de veelvuldige regen in het bosgebied en de vraag of het leger zich houdt aan de afspraak om geen acties meer te houden in de conflictregio. Zelfs een overvliegende legerhelikopter kan de vrijlating vertragen.

Bolt en Follender zouden in handen zijn gevallen van een lokale ELN-commandant met de schuilnaam Milton. Deze linkse guerrilla-strijder is verantwoordelijk voor eerdere ontvoeringen in de door hem gecontroleerde zone. Het Nederlandse tweetal zou echter geen haar zijn gekrenkt.

Toch maakte gouverneur William Villamizar van de regio Note de Santander zich gisteren enige zorgen, onder meer vanwege de leeftijd van Bolt (62). ,,We weten dat de gezondheid van de twee niet perfect is en daarom is het noodzakelijk dat dit snel gebeurt’’, aldus Villamizar.