5 meter lange wurgslang langs spoor

49 min geleden

OOSTERBEEK - Een wandelaar heeft vrijdagochtend langs het spoor in Oosterbeek een enorme dode wurgslang gevonden. De tijgerpython was 4,7 meter lang en lag in een droge sloot, zei de politie.