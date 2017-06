Ontvoerd Spoorloos-duo toch niet vrijgelaten

Volgens de guerrillabeweging is door een interne fout onjuiste informatie verspreid. Er wordt benadrukt dat Bolt en Follender in goede gezondheid verkeren.

’Duo in goede conditie’

Na een spannende week in de Colombiaanse jungle zou er vrijdag dan eindelijk een einde zijn gekomen aan de dramatische ontvoering van de tv-makers van Spoorloos. Ze zouden in goede conditie zijn, aldus een eerdere tweet van ELN. De Colombiaanse radiozender RCN meldde ook dat de twee waren vrijgelaten. Dat blijkt dus voorbarig te zijn geweest.

#ÚLTIMOMINUTO Informamos que los dos extranjeros capturados por el ELN en el Catatumbo, ya fueron liberados en perfectas condiciones.— ELN_RANPAL (@ELN_RANPAL_COL) 23 juni 2017

’Snel duidelijkheid’

Voor ELN-commandant Milton moet snel duidelijk zijn geweest dat de kidnap een vergissing betrof. Soms verblijven slachtoffers van de linkse ontvoerdersclub maanden tot jaren in de jungle.

Bolt en Follender werden ontvoerd in El Tarra in de noordelijke deelstaat Noord-Santander, in de buurt van de grens met Venezuela. Het is een bergachtig gebied, dat als onveilig wordt betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder het ELN. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.