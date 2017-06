Ontvoerd Spoorloos-duo toch niet vrijgelaten

,,We bieden verontschuldigingen aan en herhalen dat de buitenlanders in perfecte omstandigheden verkeren en dat er binnen korte tijd een positieve ontknoping zal zijn'', schrijft ELN in een tweet.

Geen bevestiging BuZa

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) kon de vrijlating van Bolt en Follender vrijdagavond nog niet bevestigen. KRO-NRCV wachtte af op een bevestiging van Buitenlandse Zaken. Ook van officiële zijde in Colombia is de vrijlating nooit bevestigd.

Sinds vrijdag bestond er veel verwarring over de vermeende vrijlating van de twee Nederlandse journalisten die sinds zaterdag zijn ontvoerd. Details over waar de twee werden vastgehouden, waar ze nu zijn of waar ze naar toe worden gebracht, werden niet naar buiten gebracht.

Eindelijk einde ontvoering?

Na een spannende week in de Colombiaanse jungle zou er vrijdag dan eindelijk een einde zijn gekomen aan de dramatische ontvoering van de tv-makers van Spoorloos, aldus de eerste tweet van ELN. Ook de Colombiaanse radiozender RCN meldde dat de twee waren vrijgelaten. Dat blijkt dus voorbarig te zijn geweest.

Ontvoering in El Tarra

Bolt en Follender werden ontvoerd in El Tarra in de noordelijke deelstaat Noord-Santander, in de buurt van de grens met Venezuela. Het is een bergachtig gebied, dat als onveilig wordt betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder het ELN.

De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.