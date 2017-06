premium

Man belt niet-handsfree en is 45.000 euro kwijt

1 uur geleden

Rotterdam - Een 41-jarige Rotterdammer is 45.000 euro kwijt omdat hij donderdag in de Maasstad werd betrapt op niet-handsfree bellen tijdens het autorijden. In een verborgen ruimte in de wagen werden 900 briefjes van 50 euro aangetroffen.