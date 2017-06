Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Souvenirwinkel perste dieven af

40 min geleden

AMSTERDAM - Een souvenirwinkel in het centrum van Amsterdam heeft dieven afgeperst. De zaak kwam aan het licht door een Duitse jongen die aanstekers in zijn zak had gestopt. Hij moest het winkelpersoneel 70 euro betalen, anders zou de winkel aangifte doen.