Roparun haalt ruim 5 miljoen euro op

Aan de editie van vorig jaar deden 333 teams mee die gezamenlijk 5,4 miljoen euro ophaalden. Vrijdagavond bleek tijdens de slotavond dat er dit jaar 5.497.643 euro bijeen is gebracht.

De Roparun is een ruim 500 kilometer lange estafetteloop uit Hamburg en Parijs naar Rotterdam waarmee geld wordt ingezameld voor de kankerbestrijding. Dit jaar vond de 26e editie plaats. Sinds 1992 is inmiddels meer dan 73 miljoen euro bijeengebracht voor palliatieve zorg aan mensen met kanker. De 27e editie van de Roparun is van 19 tot en met 21 mei 2018.