,,De twee lijken in goede gezondheid te zijn.'' Dat zegt Nelson Arévola, lid van de humanitaire commissie die het tweetal heeft opgepikt. ,,De twee lijken in goede gezondheid te zijn.'' Ze zijn op weg naar Ocaña, een dorpje in het junglegebied. ,,we zijn uit de gevaarlijke zone.''

In de eerste uren na de ’foutieve melding’ over de vrijlating was er veel verwarring over de situatie rond de twee journalisten. Details over waar de twee werden vastgehouden, waar ze zijn of waar ze naar toe worden gebracht, zijn niet naar buiten gebracht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland kon de vrijlating niet bevestigen. Ook van officiële zijde in Colombia is de vrijlating nooit bevestigd.

Bolt en Follender werden ontvoerd in El Tarra in de noordelijke deelstaat Noord-Santander, in de buurt van de grens met Venezuela. Het is een bergachtig gebied, dat als onveilig wordt betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder het ELN. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.

Foto: EPA Foto: EPA

Eerder zei de gouverneur van Noord-Santander, het departement waar de twee werden ontvoerd, in een gesprek met de Colombiaanse radiozender RCN dat hij erop vertrouwde dat de Nederlandse programmamakers donderdag al zouden worden vrijgelaten. Op Twitter zinspeelden de ontvoerders donderdag zelf ook op vrijlating van de twee.

Buitenlandse Zaken

„Dit is heel goed nieuws. Ik ben enorm blij dat er zo snel een einde is gekomen aan de ontvoering.” Dat zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken in een eerste reactie op de vrijlating van het team van het programma Spoorloos. De minister reageerde opgelucht op de vrijlating.