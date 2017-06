Man dreigt met bom in trein naar Brussel

In de Intercity van Amsterdam naar Brussel zorgde de man voor flink wat onrust door passagiers aan te spreken. Op het moment dat de conducteur hem op zijn gedrag wees, riep de man dat hij een bom zou laten afgaan. De trein stond toen al stil op het station en de politie pakte de man op.

#NS station #Rdaal Man roept in de trein over explosieven. Trein stilgelegd en hij is aangehouden. Meer info later.