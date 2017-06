Bolt en Follender weer in de bewoonde wereld

De auto reed in een konvooi vanuit de nachtelijke jungle naar de bewoonde wereld, waar het inmiddels licht is geworden.

Zie ook: ’We zijn aan de dood ontsnapt’

Het is niet duidelijk wat het duo precies te wachten staat, maar vermoedelijk worden ze medisch onderzocht en ontmoeten ze enkele autoriteiten.

Opgelucht

Follender is blij dat er aan het avontuur een einde is gekomen. Zo vertelde hij aan De Telegraaf. „Ik ben blij dat mijn familie is ingelicht dat het goed gaat. Dat is het belangrijkste.” Wanneer het tweetal terug kan naar Nederland, is Bolt nog onduidelijk. „Ik hoop maandag of dinsdag. Mijn zoon gaat snel op vakantie en die wil me natuurlijk nog even zien.”