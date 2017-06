Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

ELN: Spoorloos-duo had komst moeten meedelen

1 uur geleden

CÚCUTA - Derk Bolt en Eugenio Follender van het tv-programma Spoorloos hadden het ELN moeten verwittigen over hun aanwezigheid in hun territorium. Dat liet de Colombiaanse guerrillabeweging zaterdag weten in een persbericht naar aanleiding van de ontvoering van de twee Nederlanders.