Angstige momenten waren er echter ook. „Ik dacht: dit ga ik niet overleven”, zei programmamaker Derk Bolt eerder vandaag al tegen De Telegraaf over de lange tocht die hij samen met zijn cameraman Eugenio Follender door de Colombiaanse jungle moest maken nadat ze door de guerrillabeweging ELN waren ontvoerd.

Bolt zei op een persconferentie in de Colombiaanse plaats Cúcuta dat het heel zwaar was om kort nadat ze ontvoerd waren achttien uur in touw te moeten zijn.

LEES OOK: „We doken letterlijk de jungle in, alsof we een leeg zwembad in doken. Het was een rollercoaster.”

Bang

Bolt gaf toe dat hij bang is geweest en dat ze veel hebben gedacht aan hun naasten in Nederland.

Van alle commotie die er in Nederland ontstond om hun ontvoering, kregen de heren weinig mee. „Pas na drie dagen hebben we het nieuws over onszelf gezien”, vertelt cameraman Follender tegenover de groep nationale en internationale journalisten. „We hadden geen idee wat er achter de schermen gebeurde. Die onzekerheid was vaak fnuikend. Je hebt zó de hoop dat er iets gebeurt, maar dan duurt het weer een dag...”

De twee Nederlanders lieten weten dat ze goed zijn behandeld. "De relatie met de ontvoerders was vrij goed, het was zeker geen persoonlijke zaak. Ze voerden een opdracht uit en wij waren helaas het lijdend voorwerp. Maar het waren keurige mensen”, aldus Follender, die hoopt snel terug te kunnen naar Nederland.