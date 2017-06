Truck met gloednieuwe auto’s ramt stoplicht

De man, volgens lokale media een Poolse chauffeur, is aangehouden. Hij zou hebben geprobeerd na het ongeluk nog achteruit te rijden, maar dat ging niet doordat de truck vast zat op de vluchtheuvel.

De chauffeur vervoerde vijf auto’s en een busje. Of er schade aan deze voertuigen is, is niet duidelijk.

Niemand raakte gewond, maar de schade na het ongeluk op de kruising Beneluxweg met de Europaweg was groot. Op de weg liggen delen van verkeerslichten.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Of de man had gedronken, is niet bekend.