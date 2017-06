Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Man overlijdt na tegen boom te zijn gebotst

Gisteren, 21:50

HEERHUGOWAARD - Een veertigjarige man uit Heerhugowaard (Noord-Holland) is zaterdag bezweken aan zijn verwondingen, nadat hij in het nabijgelegen Hensbroek met zijn auto tegen een boom was gebotst.