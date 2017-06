Omstanders vertellen aan lokale media dat er een ruzie voorafging aan het incident. De politie onderzoekt de precieze toedracht van de val. De recherche kwam ook naar de flat aan de Gerard Doustraat.

De politie heeft een plaats delict afgezet rondom het flatgebouw, waar de man in het gras neerkwam na zijn val. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.