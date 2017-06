premium

Auto tegen boom in Eibergen: bestuurster gewond

40 min geleden

Eibergen - Een automobiliste uit Groenlo is zondagmorgen tegen een boom gebotst in het Gelderse Eibergen. De klap was zo heftig dat het motorblok uit de auto geslingerd werd. De bestuurster is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.