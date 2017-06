Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Man vernielt ruit politiebus met hoofd

34 min geleden

RIJEN - Een man uit het Brabantse Rijen heeft zaterdagavond de zijruit van een politiebus vernield met zijn hoofd. Rond 21.30 uur werd hij opgepakt op de Stationsstraat in Rijen vanwege openbare dronkenschap. In de politiebus werd de man opeens agressief en besloot hij zijn hoofd te gebruiken om de ruit in te tikken.