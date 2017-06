TT Assen: honderden motorrijders gecontroleerd

De TT-races trekken altijd tienduizenden motorliefhebbers die veelal zelf ook op de motor naar het evenement komen. De controles waren onder meer op de A28 (Utrecht-Groningen), A7 (van en naar Duitse grens) en N33 (Eemshaven naar Assen).

Succesje

Tijdens de 87e TT in Assen is zondag onder meer de Moto3-race. Coureur Bo Bendsneyder kan Nederland een bijzonder succesje bezorgen. De Rotterdammer start vanaf de tweede startplek die hij te danken heeft aan een flitsend optreden zaterdag in de kwalificatierace.

Voorafgaand aan al het motorgeronk is zondagochtend in stilte Mister TT Jaap Timmer herdacht. Timmer, die in februari op 77-jarige leeftijd overleed, was tientallen jaren nauw betrokken bij alles wat er op het Drentse circuit gebeurde.