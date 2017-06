Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Explosie en grote brand in Rotterdam

31 min geleden

ROTTERDAM - UPDATE 11.55 uur - In een pand aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam is een explosie geweest. Daarna brak er een grote brand uit. Er zijn veel hulpdiensten naar toe, waaronder brandweer en ambulances. Omliggende huizen worden ontruimd.