Expeditie Doggersbank was een succes

37 min geleden

SCHEVENINGEN - De Stichting Duik de Noordzee Schoon kijkt terug op een succesvolle tiendaagse expeditie bij de Doggersbank. In dat gebied daar, ten oosten van Noord-Engeland, heeft het expeditieteam nieuwe en zeldzame diersoorten ontdekt, zijn onbekende wrakken doorzocht en is een recordaantal visnetten opgeruimd. Het team komt zondag terug in de haven van Scheveningen.