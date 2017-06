Record treinrijden in Nederland

De nieuwe kampioen krijgt een InterRail-ticket, waarmee hij een rondreis door Europa kan maken. Aan de wedstrijd die door Treinreiziger.nl werd georganiseerd, deden 110 spoorfanaten mee.

Nijbroek wil met de trein naar Turkije. „En misschien de grens over richting Iran of Georgië”, zegt hij. Hij deed al eens 30 Europese landen per trein aan in 30 dagen. De hoofdprijs is ter beschikking gesteld door NS.

Deelnemers

Mark Coenradie en Sernin van de Krol hebben de tweede plek behaald met 1951 kilometer. Op de derde plaats eindigt Erik Tjong Kim Sang met 1928 kilometer. Het vorige record uit 2015 stond op 1593 kilometer.

Volgens organisator Hildebrand van Kuijeren is Nijbroek uit Elst de race in Den Bosch gestart en 24 uur later in Zwolle geëindigd. „De jongste deelnemer was 12 jaar, de oudste 75 jaar.”