Hartinfarct oud-korpschef Gerard Bouman in VS

Bouman was van 2013 tot begin vorig jaar de eerste korpschef van de Nationale Politie. Daarvoor bereidde hij als kwartiermaker de vorming van het korps voor. De huidige korpschef Erik Akerboom wenst de familie alle sterkte toe en zegt aangeslagen te zijn door het nieuws.

Onderzoek

Bouman raakte in opspraak door zijn mogelijke rol in een geldverspillingskwestie bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. In maart schortte hij zijn medewerking op aan een onderzoek dat in gang was gezet. Een van de leden van de onderzoekscommissie verweet hij vooringenomenheid in de kwestie.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) spoorde de oud-korpschef destijds direct aan om wél aan het onderzoek mee te werken ,,omdat het om gemeenschapsgeld gaat en het een belangrijk onderwerp is''.

Bij zijn afscheid als korpschef in januari 2016 werd Bouman benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.