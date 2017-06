premium

Actievoerders doeken klimaatkamp op

55 min geleden

AMSTERDAM - De actiegroep Code Rood die vorige week een zogenoemd klimaatkamp had ingericht in het Westelijk Havengebied in Amsterdam heeft zondag de tenten opgedoekt. De circa driehonderd actievoerders hebben zelf besloten weg te gaan, zei een woordvoerder. Eerder had de gemeente al laten weten dat het kamp voor maandag weg moet zijn.