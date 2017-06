premium

Man verongelukt op gestolen motor in Poeldijk

25 min geleden

POELDIJK - Een 36-jarige motorrijder uit Honselersdijk is zondag overleden aan de gevolgen van een eenzijdig verkeersongeval in Poeldijk (Zuid-Holland). Uit onderzoek is gebleken dat de man op een gestolen motor reed en geen geldig rijbewijs had.