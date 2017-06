Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

PvdA torpedeert duizenden banen

50 min geleden Martin Visser en Wouter de Winther

Den Haag - Nederland dreigt met de Brexit 17.000 banen en een miljard euro aan extra belastinginkomsten mis te lopen vanwege te strikte regels rond bonussen in de financiële sector. Werkgeversorganisatie VNO-NCW luidt de noodklok over wat men noemt ’symboolwetgeving’, nu de Tweede Kamer zich binnenkort uitspreekt over eventuele aanpassing ervan.