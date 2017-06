Voorrang tasloze toeristen moet chaos voorkomen

„Op die manier willen we lange wachtrijen in piekuren omlaag brengen”, aldus de woordvoerder. Reizigers nemen volgens hem vaker zo veel mogelijk gratis handbagage mee, omdat luchtvaartmaatschappijen steeds meer geld vragen voor koffers die in het ruim moeten worden geladen.

„Door alle rolkoffers en zware tassen, die door de securityscans moeten en ook nog eens doorzocht worden als iets verdachts wordt gezien, zitten mensen elkaar in de weg en dan lopen de wachttijden op.”

Het is voor Schiphol nu alle hens aan dek om ellende als in de meivakantie te voorkomen.