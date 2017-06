Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Vijf gewonden door ongeval bij Maasbracht

1 uur geleden

MAASBRACHT - Door een ongeluk op de A2 bij Maasbracht (Limburg) zijn zondagavond vijf mensen gewond geraakt. Een auto en twee motoren kwamen met elkaar in botsing. De weg was vanaf Maasbracht in zuidelijke richting een tijdje afgesloten voor verkeer.