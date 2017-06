Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ruzie met Marokko verbijstert kabinet

49 min geleden

Den Haag - De moeizame relatie met Marokko is ontaard in een diplomatieke crisis. Het Noord-Afrikaanse land kondigde dit weekend plotseling aan de ambassadeur in Den Haag terug te roepen. Het Nederlandse kabinet reageert verbijsterd.